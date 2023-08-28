Пенсионера сбили на пешеходном переходе в Пскове
Водитель автомобиля Nissan допустил наезд на 74-летнего мужчину в Пскове. ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 19 на улице Западной. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате происшествия пенсионера госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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