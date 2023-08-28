Росгвардейцы провели 31 проверку сохранности оружия у псковичей

15:01, 28 августа 2023, ПАИ

31 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели росгвардейцы за неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выявили пять административных правонарушений. Кроме того, псковичи добровольно сдали две единицы оружия.

В ведомстве также напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуг».