Год тюрьмы грозит пыталовцу за неоднократную неуплату алиментов

13:48, 28 августа 2023, ПАИ

36-летний житель Пыталовского района может оказаться в тюрьме за неоднократную неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

Районный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание детей, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что в январе текущего года мужчина дважды был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание двух детей – 15 и 13 лет. Однако должных выводов он для себя не сделал и мер к содержанию своих детей не предпринял.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Пыталовский районный суд.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, которое может быть заменено принудительными работами на тот же срок.