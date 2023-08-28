Старейший оркестр российского флота выступит в Псковской области

13:17, 28 августа 2023, ПАИ

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы выступит в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

16 сентября Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы выступит в Печорах в сквере культуры и отдыха на сцене Зелёного театра. Начнётся концерт в 18:30. Вход свободный.

Кроме того, 17 сентября оркестр выступит в составе сводного оркестра на масштабном гала-концерте Международного фестиваля военно-духовых оркестров «Михайловский бастион», который пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

Отмечается также, что в марте этого года оркестру исполнилось 320 лет со дня основания.