До +25 градусов ожидается в Псковской области 29 августа
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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