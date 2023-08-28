До +25 градусов ожидается в Псковской области 29 августа

12:36, 28 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.