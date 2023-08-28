В Госдуме захотели лишать уклонистов приобретённого гражданства

12:53, 28 августа 2023, ПАИ

Законопроект о лишении приобретённого гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и службы в армии внесут в Госдуму РФ. Об этом сообщил замглавы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.

«Проект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму», – отметил он.

Ранее депутат сообщал о подготовке проекта, согласно которому лица, уклоняющиеся от постановки на учёт и отказывающиеся выполнять воинские обязанности, могут лишиться российского гражданства и быть депортированы, если не выполнят вышеуказанные условия в установленный законом срок.