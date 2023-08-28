Ветеринар рассказал об издевательствах псковичей над животными

12:51, 28 августа 2023, ПАИ

Ветеринар Павел Синица в эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказал об издевательствах псковичей над животными.

Он отметил, что в первый год работы в Пскове после переезда из Витебска ему пришлось столкнуться сразу с 15 случаями огнестрельных ранений у животных. «И это не были несчастные случаи на охоте, это целенаправленное издевательство над животными. У меня за всё время работы в Витебске не было столько эпизодов с огнестрелом», - рассказал Павел Синица.

При этом он отметил, что в большинстве своём в Пскове живут неравнодушные люди, которые не проходят мимо бездомных животных с травмами. «Таких очень часто приносят к нам в клинику», - добавил ветеринар.

Владельцам домашних животных специалист рекомендовал привозить их на профилактический осмотр около двух раз в год: «Это нужно, чтобы не переживать потом, не доводить проблему для крайности. Для животных, конечно, посещение клиники - огромный стресс, но можно подготовить их заранее с помощью успокоительных препаратов. Оператор в клинике подскажет, как это лучше сделать».

Павел Синица рассказал также, что ему, как специалисту по экзотическим животным, приходилось иметь дело и с рептилиями, и с черепахами, и с обезьянами. «И синиц ко мне тоже приносили. А вообще из «экзотики» псковичи предпочитают попугаев и крыс», - уточнил ветеринар.