На 30 тысяч рублей оштрафовали псковича за применение насилия к полицейскому

13:27, 28 августа 2023, ПАИ

Штраф в размере 30 тысяч рублей назначили 47-летнему псковичу за применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и его оскорбление (части 1 статьи 318 и 319 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

28 мая сотрудники полиции ОМВД России по Псковскому району приехали в деревню Подборовье-3 для проверки сообщения местной жительницы о повреждении её автомобиля. Причастный к порче имущества пскович оскорбил сотрудника полиции в неприличной форме, а также хватал его за руки и отталкивал.

По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.