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Происшествия

Особо опасного рецидивиста осудили за ряд краж в Псковском районе

Ранее судимого 39-летнего псковича вновь осудили за ряд краж чужого имущества. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Пскович обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, кража), преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище) и пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (хищение с банковского счёта). «Особо опасный рецидивист, ранее многократно судимый за совершение преступлений против собственности, после отбытия наказания вновь совершил ряд аналогичных преступлений», – отметили в прокуратуре.

Так, 2 января злоумышленник проник в квартиру ранее незнакомых лиц, расположенную в многоквартирном доме на улице Михаила Егорова в деревне Борисовичи Псковского района, откуда похитил два мобильных телефона. В этот же день он, находясь в квартире знакомого, расположенной в дереревне Борисовичи Псковского района, похитил у него наушники, часы и банковскую карту, которой в последующем расплачивался в магазинах. После этого злоумышленник 14 февраля похитил мобильный телефон продавца в магазине сотовой связи, расположенном в одном из торговых центров Пскова.

«По результатам рассмотрения дела, суд, с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, признание вины, состояние здоровья) и наличия отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – уточнили в прокуратуре.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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