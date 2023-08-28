Псковские профсоюзы и фонд «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

14:00, 28 августа 2023, ПАИ

Состоялось подписание соглашения Псковского областного совета профессиональных союзов с филиалом госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Реализация соглашения позволит оздоравливать в учреждениях профсоюзов Псковской области членов семей участников СВО на льготных условиях. Также совместно с фондом профсоюзы начали акцию «Собери ребёнка в школу» и уже передали партию рюкзаков, настольных ламп, канцелярской продукции для детей, у которых отцы героически погибли, сражаясь в зоне СВО.

«Пообщавшись с одной из таких семей, понимаешь, что наша поддержка как никогда необходима, а дети – наше будущее, и мы должны быть все вместе. Договорились, что в ближайшее время для детей участников СВО мы организуем экскурсионную поездку в Изборск и Печоры», – сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.