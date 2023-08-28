Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заключительные сеансы мобильного планетария пройдут в великолукском музее Ковалевской 1–3 сентября

На этой неделе, 1, 2 и 3 сентября, в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в Полибино пройдут заключительные в этом сезоне сеансы посещения мобильного планетария. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Планетарий находится в одном из залов главного усадебного дома. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение. В планетарии будут проводиться сеансы показа астрономических фильмов о звёздах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях.

В преддверии Дня знаний сотрудники музея-усадьбы приглашают посетить мобильный планетарий, окунуться в атмосферу космических путешествий и прикоснуться к астрономической науке, став на шаг ближе к познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской.

Расписание сеансов:

1 сентября – в 13:00 и 15.00;

2 сентября – в 12:00 и 14:00;

3 сентября – в 12:00.

Место встречи: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской (Псковская область, Великолукский район, д. Полибино).

Запись и справки по телефону: (8 81153) 2-95-23.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 августа 2023

Михаил Ведерников: 550-летие Печор действительно становится рубежом, который разделит историю города на «до» и «после»

28 августа 2023

В Псковской области не зарегистрирована ни одна жалоба на арбузы и дыни

28 августа 2023

Гроза настигнет Псковскую область в ближайшие часы

28 августа 2023

Требования к профилактике коронавируса продолжат действовать в псковских школах

28 августа 2023

Росгвардейцы провели 31 проверку сохранности оружия у псковичей

28 августа 2023

Митрополит Тихон освятил памятник Псково-Печерским старцам

28 августа 2023

Шесть деревень в Псковской области получили доступ к мобильному интернету Tele2

28 августа 2023

Борис Елкин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...