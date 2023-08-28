Заключительные сеансы мобильного планетария пройдут в великолукском музее Ковалевской 1–3 сентября

14:12, 28 августа 2023, ПАИ

На этой неделе, 1, 2 и 3 сентября, в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в Полибино пройдут заключительные в этом сезоне сеансы посещения мобильного планетария. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Планетарий находится в одном из залов главного усадебного дома. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение. В планетарии будут проводиться сеансы показа астрономических фильмов о звёздах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях.

В преддверии Дня знаний сотрудники музея-усадьбы приглашают посетить мобильный планетарий, окунуться в атмосферу космических путешествий и прикоснуться к астрономической науке, став на шаг ближе к познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской.

Расписание сеансов:

1 сентября – в 13:00 и 15.00;

2 сентября – в 12:00 и 14:00;

3 сентября – в 12:00.

Место встречи: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской (Псковская область, Великолукский район, д. Полибино).

Запись и справки по телефону: (8 81153) 2-95-23.