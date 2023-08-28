Псковичи стали призёрами на чемпионате России по спортивному ориентированию

14:45, 28 августа 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области Эдуард Огинский и Марина Борисенкова стали призёрами на чемпионате России по спортивному ориентированию для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Медвежьегорске в Карелии с 24 по 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 100 ориентировщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Псковской, Ростовской и Свердловской областей, а также республики Карелии.

Марина Борисенкова стала серебряным призёром, а Эдуард Огинский завоевал бронзу в дисциплине «спринт».

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