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Псковичи стали призёрами на чемпионате России по спортивному ориентированию

Спортсмены из Псковской области Эдуард Огинский и Марина Борисенкова стали призёрами на чемпионате России по спортивному ориентированию для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Медвежьегорске в Карелии с 24 по 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: группа центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 100 ориентировщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Псковской, Ростовской и Свердловской областей, а также республики Карелии.

Марина Борисенкова стала серебряным призёром, а Эдуард Огинский завоевал бронзу в дисциплине «спринт».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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