Как законсервировать грибы, чтобы избежать ботулизма, пояснили псковичам

16:14, 28 августа 2023, ПАИ

Как законсервировать грибы, чтобы избежать ботулизма, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ботулизм вызывается ботулотоксином, который вырабатывается в анаэробных условиях, когда отсутствует кислород, когда жестяную крышку либо закручивают, либо завинчивают. Такие условия создаются в том случае, если нарушена переработка, помывка сырья», – разъяснила гость студии и добавила, что особенно осторожными необходимо быть при консервации грибов, так как на них могут оставаться частички почвы, в которой находится возбудитель заболевания.

Елена Припутенко подчеркнула, что заболевание ботулизмом очень серьёзное и часто заканчивается смертельным исходом, если вовремя не начать специфическое лечение. «Почему-то наше население думает, что ботулизм – это только заготовка грибов. Это отнюдь не так. Бывает и использование консервации овощных заготовок», – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Она также посоветовала при консервации грибов не закатывать их железной крышкой, а использовать крышку из капрона, полиэтилена или бумаги.