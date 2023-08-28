Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как законсервировать грибы, чтобы избежать ботулизма, пояснили псковичам

Как законсервировать грибы, чтобы избежать ботулизма, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Елена Припутенко

«Ботулизм вызывается ботулотоксином, который вырабатывается в анаэробных условиях, когда отсутствует кислород, когда жестяную крышку либо закручивают, либо завинчивают. Такие условия создаются в том случае, если нарушена переработка, помывка сырья», – разъяснила гость студии и добавила, что особенно осторожными необходимо быть при консервации грибов, так как на них могут оставаться частички почвы, в которой находится возбудитель заболевания.

Елена Припутенко подчеркнула, что заболевание ботулизмом очень серьёзное и часто заканчивается смертельным исходом, если вовремя не начать специфическое лечение. «Почему-то наше население думает, что ботулизм – это только заготовка грибов. Это отнюдь не так. Бывает и использование консервации овощных заготовок», – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Она также посоветовала при консервации грибов не закатывать их железной крышкой, а использовать крышку из капрона, полиэтилена или бумаги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 августа 2023

Сезон активности клещей продолжается в Псковской области

28 августа 2023

Иммунизация в Псковской области начнётся уже на этой неделе

28 августа 2023

Псковский музей присоединился к акции «Ночь кино»

28 августа 2023

В Печорах состоялось спецгашение марки к 550-летию обители

28 августа 2023

С 30 августа в Псковской области будет работать автобус помощи ЛДПР

28 августа 2023

Злокачественное заболевание крови помогла выявить диспансеризация у 88-летнего пациента в Псковской области

28 августа 2023

В Пскове завершился ремонт дороги на улице Новгородской

28 августа 2023

Детская площадка появилась благодаря ТОС в Куньинском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...