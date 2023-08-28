Киберуспехи псковичей обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию киберспорта в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 августа.
Как псковским киберспортсменам удаётся завоёвывать первые места на всероссийских соревнованиях, как проходят тренировки, кто может попасть в команду, а также как пройдёт киберфестиваль «ITочка роста цифровой молодежи».
Об этом расскажут председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов, капитан команды Максим Мурылёв и тренер Захар Тростников.
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