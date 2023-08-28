Киберуспехи псковичей обсуждают в медиацентре ПАИ

14:33, 28 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию киберспорта в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 августа.

Как псковским киберспортсменам удаётся завоёвывать первые места на всероссийских соревнованиях, как проходят тренировки, кто может попасть в команду, а также как пройдёт киберфестиваль «ITочка роста цифровой молодежи».

Об этом расскажут председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов, капитан команды Максим Мурылёв и тренер Захар Тростников.