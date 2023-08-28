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Общество

Шесть деревень в Псковской области получили доступ к мобильному интернету Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширил зону охвата сети в шести деревнях Псковской области, что позволило жителям этих мест получить доступ к надёжному мобильному интернету и услугам связи. Проект реализован в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом ПАИ сообщили в компании.

Фото: ООО «Т2 Мобайл»

Доступ к мобильному интернету и услугам связи получили жители деревень Стеревнёво Усвятского района, Влазово Островского района, Скугры Дновского района, Захарино, Окни и Горожане Новосокольнического района. Населённые пункты находятся вдали от федеральных трасс и крупных городов. Теперь жители данных территорий с помощью Tele2 могут пользоваться различными цифровыми сервисами.  

Tele2 расширила зону охвата сети на отдалённых территориях региона в рамках федерального проекта УЦН 2.0. Программу реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Задача проекта – обеспечить мобильной связью поселения, где проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для её строительства.

«Мы в Tele2 убеждены, что доступ к современным технологиям является необходимым условием для создания равных возможностей для всех жителей Псковской области вне зависимости от того, где они проживают: в городе или деревне. Надёжный мобильный интернет – это не только чтение лент соцсетей, но и доступ к «Госуслугам», финансовым и образовательным сервисам, контакт с родными и близкими. Связь улучшает качество жизни людей, поэтому мы рады участвовать в федеральной программе по устранению цифрового неравенства», – отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

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