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Общество

Сезон активности клещей продолжается в Псковской области

Сезон активности клещей продолжается в Псковской области. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Она отметила, что статистические данные собирают в рамках еженедельного мониторинга. Он проходит с 1 марта и будет продолжаться до последнего обращения граждан по поводу присасывания клеща. В прошлом году последнее обращение зарегистрировали 12 ноября, уточнила гостья медиацентра.

«Стандартный цикл жизни клеща – два года. В отсутствие пищи и тепла они уходят на диапаузу и могут находиться в таком состоянии семь лет, а то и до десяти лет доходит. В ожидании пищи, тепла они могут проводить время спокойно, дожидаясь удобного случая», – объяснила Елена Припутенко.

Она заметила, что за семь дней с 17 по 23 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 150 человек.

«Это несколько ниже, чем на предыдущей неделе, но ещё достаточно высокие цифры. Если мы возьмём статистику с начала наблюдения, 26 марта, то наибольший пик активности присасывания клещей приходится на середину мая – середину июня. Затем идёт спад, когда количество обратившихся – плюс-минус 100 в неделю», – уточнила Елена Припутенко.

По её словам, сейчас опять идёт некоторый подъём числа случаев присасывания клещей. «Но, возможно, он уже идёт к снижению. В начале осени, я думаю, мы ещё будем регистрировать факты присасывания клещей», – заключила специалист.

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