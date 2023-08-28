Более 30 человек пострадали при ДТП в Псковской области за неделю

17:13, 28 августа 2023, ПАИ

1 395 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 21 по 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано пять водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 36 человек получили травмы различной степени тяжести, из них четверо – дети, а гибели людей не допущено.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» – подчеркнули в управлении.