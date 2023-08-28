Гроза настигнет Псковскую область в ближайшие часы

15:44, 28 августа 2023, ПАИ

Гроза ожидается в Псковской области в ближайшие два часа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.