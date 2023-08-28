Гроза настигнет Псковскую область в ближайшие часы
Гроза ожидается в Псковской области в ближайшие два часа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«В ближайшие два часа местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы», – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 августа 2023
Михаил Ведерников: 550-летие Печор действительно становится рубежом, который разделит историю города на «до» и «после»