Псковский бизнесмен поделился секретом приготовления сыра брюност

18:05, 28 августа 2023, ПАИ

О происхождении сыра брюност и секретах его приготовления рассказал основатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость студии поделился, что долгое время не мог приготовить этот сыр и только через пять лет после увлечения сыроварением ему удалось приготовить брюност. «Я делал всё как надо, по книгам, рецептам, но не получалось, а вышло только по случайности», – сказал он.

Сергей Сальный также разъяснил, что в переводе с норвежского «брю» – это сыр, а «ност» – коричневый. «Какая-то женщина поставила варить козий сыр и про него забыла. Потом пришла – и получилось что-то непонятное, густое, что стало коричневым сыром. Вкус всех поразил», – рассказал историю происхождения сыра гость студии.

Предприниматель также поделился секретом его приготовления. Он отметил, что для многих производителей переработка сыворотки – это большая проблема, а брюност полностью из неё сделан. «Сыворотка – это самый богатый продукт, насыщенный витаминами», – уточнил основатель сыроварни и добавил, что большими объёмами этот сыр сделать невозможно и в этом и есть его изюминка.

Сергей Сальный также подчеркнул, что сыр его производства получил звание «Лучший сыр России» в номинации «Редкие сыры» на московской ярмарке.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил производство сидра и сыров в Пушкинских Горах.