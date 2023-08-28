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Общество

Детская площадка появилась благодаря ТОС в Куньинском районе

ТОС «Счастливое детство» в деревне Груздово воплотило проект «Уютный уголок». Об этом сообщается в газете Куньинского района «Пламя».

Груздовский ТОС победил в региональном конкурсе проектов и стал первым в районе, кто реализовал свой проект в этом году.

  • Детская площадка появилась благодаря ТОС в Куньинском районе
    Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
  • Детская площадка появилась благодаря ТОС в Куньинском районе
    Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
  • Детская площадка появилась благодаря ТОС в Куньинском районе
    Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
  • Детская площадка появилась благодаря ТОС в Куньинском районе
    Фото: Газета Куньинского района «Пламя»

Как сообщила председатель ТОСа Валентина Казанцева, финансирование проекта составило 280 тысяч рублей. Из них 250 тысяч выделены из областного бюджета, ещё 30 тысяч добавила администрация Каськовской волости.

Деньги были направлены только на приобретение оборудования. Расчистка, выравнивание площадки, помощь в установке – всё было безвозмездно сделано силами активистов, которым помогали дети.

Отметим, что песок и технику для выравнивания площадки предоставила администрация Каськовской волости.

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