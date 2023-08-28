Великолучанка отправится под суд за избиение подруги бутылкой шампанского

16:53, 28 августа 2023, ПАИ

39-летняя жительница Великих Лук отправится под суд за избиение подруги бутылкой шампанского. Об этом со ссылкой на городскую прокуратуру сообщают luki-news.ru.

В начале марта в гости к обвиняемой пришла подруга, с которой они начали распивать спиртное. Через несколько часов женщина сказала, что гостье пора домой, так как уже поздно. Однако подруга уходить не захотела, женщины поссорились, злоумышленница взяла в руку пустую бутылку из-под шампанского и ударила собутыльницу по голове. Гостья сразу же покинула квартиру и обратилась за медицинской помощью.

Великолучанке грозит до двух лет колонии.