Наградные девайсы вручат победителям соревнований на киберфестивале в Пскове

18:00, 28 августа 2023, ПАИ

Наградные девайсы вручат победителям соревнований на киберфестивале «IТочка роста цифровой молодёжи», который пройдёт в СРП «Простория» в Пскове 2 сентября. Об этом сообщил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Василий Демидов отметил, что на фестивале будут разыгрываться призы в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Hearthstone. Для двух первых дисциплин существует призовой фонд. Также участников наградят кубками, медалями, грамотами и сувенирной продукцией.

«Сейчас нам дополнительно из Москвы привезли наградные девайсы. Мы их будем вручать участникам за первое место, – подчеркнул председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области. – На дисциплины Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 идёт призовой фонд по 15 тысяч рублей, то есть в зависимости от занятого места мы вручим участникам определённую сумму денег».

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