Какие основные факторы влияют на здоровье мозга, рассказал псковский врач

14:19, 25 июля 2025, ПАИ

Какие основные факторы влияют на здоровье мозга, рассказал врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

«Один из самых основных факторов, которые влияют на здоровье мозга, – это правильное распределение труда и отдыха. Понятно, что это достаточно сложно сделать в современном мире, трудность по расписанию, но всячески нужно подстраивать под это свой организм. Должен быть правильный сон, это один из основных аспектов для отдыха головного мозга», – заметил псковский специалист.

Алексей Солодов подчеркнул, что сон должен быть не менее семи-восьми часов, при этом он должен быть качественным: без частых пробуждений, гаджетов. Также должна быть полная темнота и желательно без звуков.

«Если не высыпаться, то будут различные когнитивные нарушения. Например, недостаточная концентрация внимания, рассеянность, помимо кратковременной памяти, также и долговременная память будет ухудшаться», – подчеркнул гость студии.

Помимо этого, на головном мозге сильно отражается эмоциональное состояние. Постоянный стресс и депрессия также мешают сконцентрироваться, заметил психиатр.

Кроме того, важно следить за питанием, микро- и макроэлементами. Необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также килокалории, употреблять меньше сахара. «Правильное питание не значит, что нужно вычеркнуть всё вредное и ничем себя не радовать. Правильное питание – грамотно выстраивать углеводы, белки, жиры. Никто не говорит, что нельзя есть шоколад никогда. Еда должна быть вкусная», – поделился врач.

Также на работу мозга влияет физическая и социальная активность, профилактика травм, давление, глюкоза и холестерин, заключил Алексей Солодов.