Александр Седунов: Память об археологе и педагоге Инге Лабутиной навсегда будет жива

14:47, 25 июля 2025, ПАИ

Соболезнования в связи со смертью псковского археолога, историка и педагога Инги Лабутиной выразил от имени Общественной палаты региона и от себя лично её председатель Александр Седунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сегодня пришла печальная весть о кончине Инги Константиновны, и я хотел бы выразить искренние слова соболезнования всем родным, близким и тем, кто её знал и у неё учился, потому что она была уникальным специалистом и прекрасным человеком, чьи труды всегда были связаны с Псковом», – отметил он.

Александр Седунов также подчеркнул, что ему посчастливилось быть студентом Инги Лабутиной и работать под её руководством. «Она преподавала и археологию, и вспомогательные исторические дисциплины. Ингу Константиновну отличало не только прекрасное знание материала, но и душевное отношение к археологии. Всегда поражало, что она очень тепло отзывалась о тех людях, которые были её предшественниками, с которыми она была лично знакома», – подчеркнул собеседник ПАИ.

По словам председателя Общественной палаты региона, для него стало честью работать с известным псковским археологом. «В моём окружении к Инге Константиновне всегда было очень уважительное отношение, как к человеку, как к специалисту и как к исследователю. Статьи Инги Константиновны, её монография являются фундаментальными в изучении средневекового Пскова, и память о ней будет навсегда жива», – заключил он.

Напомним, что псковский археолог Инга Лабутина скончалась сегодня, 25 июля, на 92-м году жизни.