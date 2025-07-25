Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли в Пскове

Мемориальную доску в честь Героя России (посмертно), гвардии подполковника Ивана Поздеева открыли на фасаде дома № 17 на улице Шестака в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Право открыть памятную доску предоставили врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии полковнику Александру Солодовникову, депутату Псковской городской Думы Ольге Фёдоровой и отцу военнослужащего.

Память героя почтили минутой молчания и возложением цветов.

С 24 февраля 2022 года Иван Поздеев принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.

27 июля противник неоднократно пытался прорвать рубеж, который стоял под защитой полка Ивана Поздеева. «Благодаря его мужественным и героическим действиям занимаемый рубеж был удержан. Но в ходе наступательных действий врага сам командир получил смертельное ранение после выстрела вражеского снайпера. Ценой своей жизни офицер выполнил воинский долг и сохранил жизни личного состава», – отметили в администрации.

  • Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли на улице Шестака в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли на улице Шестака в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли на улице Шестака в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли на улице Шестака в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли на улице Шестака в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли на улице Шестака в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова

Напомним, решение об установке мемориальной доски приняли депутаты Псковской городской Думы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2025

Какие основные факторы влияют на здоровье мозга, рассказал псковский врач
25 июля 2025

Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли в Пскове
25 июля 2025

Археологи называли её мамой: Марина Кулакова выразила соболезнования близким Инги Лабутиной
25 июля 2025

«Чарующие звуки» услышат гости Пушкинского заповедника 26 июля
25 июля 2025

«Пираньи» отправлены из Псковской области в зону СВО
25 июля 2025

Разрушенное непогодой аистиное гнездо восстановили жители Пустошки
25 июля 2025

Скончалась псковский археолог и педагог Инга Лабутина
25 июля 2025

122 дома смогут подключиться к новому газопроводу в куньинской деревне Ущицы
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...