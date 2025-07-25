Мемориальную доску Герою России Ивану Поздееву открыли в Пскове

14:02, 25 июля 2025, ПАИ

Мемориальную доску в честь Героя России (посмертно), гвардии подполковника Ивана Поздеева открыли на фасаде дома № 17 на улице Шестака в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Право открыть памятную доску предоставили врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии полковнику Александру Солодовникову, депутату Псковской городской Думы Ольге Фёдоровой и отцу военнослужащего.

Память героя почтили минутой молчания и возложением цветов.

С 24 февраля 2022 года Иван Поздеев принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.

27 июля противник неоднократно пытался прорвать рубеж, который стоял под защитой полка Ивана Поздеева. «Благодаря его мужественным и героическим действиям занимаемый рубеж был удержан. Но в ходе наступательных действий врага сам командир получил смертельное ранение после выстрела вражеского снайпера. Ценой своей жизни офицер выполнил воинский долг и сохранил жизни личного состава», – отметили в администрации.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова











Напомним, решение об установке мемориальной доски приняли депутаты Псковской городской Думы.