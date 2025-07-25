Движение вперёд: в России продолжается реализация новых нацпроектов

14:48, 25 июля 2025, ПАИ

Реализация новых национальных проектов продолжается в России, они стартовали с января этого года. Проекты дополняют предыдущие стратегии, которые действовали по инициативе президента России Владимира Путина с 2019 по 2024 год, сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».



Фото: Агентство национально значимых проектов



Фото: Агентство национально значимых проектов



Фото: Агентство национально значимых проектов



Фото: Агентство национально значимых проектов



Фото: Агентство национально значимых проектов









По нацпроекту «Кадры» продолжается модернизация центров занятости населения. На их месте открываются современные кадровые центры «Работа России», в стране работает уже более 900 таких центров.

Также продолжается работа по нацпроекту «Молодёжь и дети» – построено более 1,6 тысячи новых школ, обновлено более 156 молодёжных центров, создано более 940 молодёжных лабораторий. Одной из ключевых мер нацпроекта стала программа «Профессионалитет». Она нацелена на модернизацию системы среднего профессионального образования и приведение её в соответствие с потребностями рынка. Уже было открыто более 1,4 тысячи колледжей «Профессионалитета» в 86 регионах России.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит благоустройство общественных пространств, специалистам удалось преобразить 40 тысяч общественных территорий. А по нацпроекту «Семья» продолжается оснащение и дооснащение детских поликлиник и развитие программы «Пушкинская карта».

Кроме того, нацпроект «Эффективная транспортная система» помогает людям путешествовать по стране без лишних пересадок и по нему проходит модернизация аэропортов.

АНО «Национальные приоритеты» запускает комплексную рекламную кампанию «Что стоит за этим знаком», которая отражает, какие позитивные изменения происходят в стране по нацпроектам и как государство двигается вперёд. Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина подчеркнула, что за каждым нацпроектом – конкретные перемены, которые делают повседневную жизнь людей более удобной и наполненной возможностями.