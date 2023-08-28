День деревни отметили в Неёлово Псковского района
День деревни отметили в Неёлово Псковского района в канун престольного праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в Telegram-канале районной администрации.
Мероприятие прошло на территории, благоустроенной по программе «Формирование комфортной городской среды».
Глава Псковского района Наталья Фёдорова обратилась к жителям Неёлово со словами приветствия и пожелала здоровья, семейного благополучия, успехов и мирного неба.
Благодарственные письма и подарки вручил председатель Псковского районного Собрания Владимир Яников. Глава Логозовской волости Любовь Фильчагина наградила ребят за конкурс рисунков «Моя малая родина».
Праздничную программу для жителей и гостей деревни подготовили творческие коллективы Неёловского дома культуры. «Особо трогательное выступление получилось у младшего состава группы «Виктория»: задорные, яркие, талантливые ребята», – говорится в сообщении.
ФОТОРЕПОРТАЖ. Престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы и 550-летие Псково-Печерского монастыря