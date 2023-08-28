Пскович подобрал пакет с наркотиками и получил штраф

23:08, 28 августа 2023, ПАИ

Псковича осудили за незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в значительном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, пскович нашёл на земле пакет с наркотическим средством и оставил его себе, после чего в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. У мужчины изъяли 0,89 грамма мефедрона, что составляет значительный размер.

Псковича признали виновным по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.