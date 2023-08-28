Что можно и что нельзя делать в Ореховый Спас

07:01, 29 августа 2023, ПАИ

Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из города Эдесса в столицу Византийской империи отмечают 29 августа православные христиане. Этот день ещё называют Третий Спас или Спас Нерукотворный, сообщает calend.ru.

В 944 году император Константин VII выкупил Нерукотворный Образ у Эдессы и торжественно перенес его в Константинополь. Реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из Крестовых походов.

На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них укладывали мешки с зернами для посева. На поле засевальщика уже ждали дети с пирогом и гречневой кашей.

Про три разных Спаса люди говорили: «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий — полотна продают да хлеб припасают». С этого дня обыкновенно начиналась продажа полотна и холстов.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики в этот день любили загадывать детям загадки про орехи.

Также про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», — и пекли караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду.

В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа — в три Спаса. Если же на Спас улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.

Что можно и что нельзя делать 29 августа:

Считается, что в Ореховый Спас нельзя заниматься тяжелой работой. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться в этот день, если работу нельзя отложить.

Главное – постараться посвятить хотя бы часть праздничного дня посещению храма или усердной молитве дома.

Кроме того, не стоит переедать. Хотя Успенский пост позади и на праздничном столе появились мясо, молоко и алкоголь, следует знать меру.

На праздник Третьего Спаса верующие могут прийти в храм на службу, а после освятить зерно или орехи. Также можно в храме или дома прочитать акафист Нерукотворному Образу Спасителя.