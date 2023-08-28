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Общество

Депутаты Госдумы попросили объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

Депутаты Государственной думы РФ направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и призвали разобраться, почему из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе убрали отечественных классиков, в том числе Александра Пушкина, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей попросил объяснить отстутвие Пушкина в программе. «Прошу вас направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы», — говорится в запросе.

Согласно документу, Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ таких писателей как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь.

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