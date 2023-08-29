Врач: Бессонница после 40 лет ведёт к когнитивным нарушениям

08:05, 29 августа 2023, ПАИ

После 40 лет риск появления бессонницы возрастает, предупредил в интервью радио Sputnik врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Он объяснил, чем опасны нарушения сна в этом возрасте и какие существуют методы их лечения.

Нервная система изнашивается со временем, это может приводить в том числе к «поломкам» механизма сна, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Соответственно, риск развития бессонницы увеличивается после 40 лет, отметил врач. Как правило, нарушение сна сочетается с депрессией или тревожным расстройством, подчеркнул он.

«Если человек десятилетиями работает в напряжённом ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. Сама по себе она возникает редко. Только в 12 % случаев бессонница бывает чистой. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам», – сказал Полуэктов.

Иногда человеку старше 40 лет может казаться, что он плохо спит, хотя на самом деле это не так, продолжил сомнолог.

«Внутри фазы медленного сна есть три стадии. Третья, самая глубокая стадия, с возрастом постепенно уменьшается, в том числе за счёт этого сон может уже не ощущаться как восстанавливающий», – пояснил врач.

По его словам, если человек действительно страдает от бессонницы, это может привести к опасным последствиям.

«Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», – уточнил Михаил Полуэктов.

Лучший способ помочь человеку с расстройством сна – это когнитивно-поведенческая терапия, уверен врач.

«Самым современным и самым эффективным методом лечения, который даёт долгосрочные положительные последствия, является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет человеку научиться управлять своим сном. А если нет возможности пройти эту программу, то назначаются различные снотворные препараты», – добавил Полуэктов.

Пациент с бессонницей чаще всего нуждается в консультации не только сомнолога, но и психиатра.

«Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания – депрессии или тревожного расстройства, – то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна. Обычно мы ведём таких пациентов совместно с психиатрами», – заключил Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.