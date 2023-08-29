Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фонд кино отверг предложение показывать зарубежное кино без согласия авторов

Фонд кино выступает против каких-либо способов легализации показов иностранного кино без согласия правообладателя, говорится в официальном ответе организации на предложение первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Синицына. Об этом пишет газета «Известия».

«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей («пиратства») формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несёт риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в документе, подписанном исполнительным директором Фонда кино Фёдором Сосновым.

Необходим временный механизм по официальному ввозу и прокату голливудских фильмов. Это также должно касаться выдачи им прокатных удостоверений, уверен Синицын. При этом суммы вознаграждения от проката должны направляться иностранным правообладателям на специальный счёт, «чтобы исключить гражданские иски от западных кинокомпаний и министерства культуры».

Сенатор также просит рассмотреть возможность ввоза копий западных фильмов из Белоруссии. Кроме того, он прикрепил разработанный им законопроект, которым предлагается ввести мораторий на проверки и штрафы в отношении российских кинотеатров за показ западных фильмов без прокатного удостоверения. Документ разрешает использовать кинокартины без согласия правообладателей.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов ранее сообщил, что ситуация, когда лицензирование фильмов для российских пользователей зарубежными компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими прекращено, а за пределами РФ они обнародованы и лицензируются, «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 августа 2023

До +23 градусов ожидается в Пскове сегодня

29 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие филиала Русского музея в Печорах

29 августа 2023

Псковичей приглашают привиться от гриппа

29 августа 2023

Вода на девяти пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам

28 августа 2023

Приёмка школ и детских садов Псковского района в этом году прошла без замечаний

28 августа 2023

Андрей Ермаков: Большой объём строительства в сфере образования наблюдается в Псковской области

28 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Псковской области

28 августа 2023

Конкурс «Наставник года» с фондом 400 тысяч рублей стартует в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...