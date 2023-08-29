Псковичи смогут в одиннадцатый раз выбрать «Народного участкового»

09:40, 29 августа 2023, ПАИ

Псковичам предлагают в одиннадцатый раз выбрать «Народного участкового». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводится ежегодно по инициативе МВД России в три этапа.

На первом этапе будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Голосование будет проходить на официальном сайте ведомства с 11 по 20 сентября.

Информация об участниках конкурса, их фотографии будут размещены в специальном разделе сайта.

Во втором этапе конкурса до 1 октября на официальном сайте регионального ведомства будет размещена информация о победителях первого этапа конкурса для того, чтобы псковичи смогли выбрать победителя второго этапа конкурса.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе.