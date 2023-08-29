Пскович стал серебряным призёром на международном турнире по боксу

09:58, 29 августа 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Фёдор Осипов в весовой категории до 86 килограммов стал серебряным призёром на международном турнире, который прошёл в Сербии с 22 по 27 августа. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

В финале пскович уступил боксёру из Израиля.

Отметим, что Фёдор Осипов отправился на этот турнир в качестве боксёра сборной России. В командном зачёте они заняли первое место.

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