Депутаты Псковской гордумы поздравили Александра Гончаренко с днём рождения

10:09, 29 августа 2023, ПАИ

29 августа свой день рождения отмечает председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Депутаты и сотрудники аппарата ПГД желают Александру Георгиевичу крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи и благополучия.

Александр Гончаренко родился в 1956 году в Винсовхозе-3 Нижнегорского района Крымской области.

1963–1973 годы – учёба в Охотской средней школе Нижнегорского района Крымской области. Затем поступил в ТУ-1 города Симферополя.

1976–1980 годы – Симферопольское высшее военно-политическое училище, офицер с высшим военно-политическим образованием.

1987–1990 годы – Военно-политическая академия имени В. И. Ленина (Москва), офицер с высшим военным образованием преподавателя истории.

2005–2006 годы – Академия государственной службы при президенте РФ (Санкт-Петербург), ведение профессиональной деятельности в сфере муниципального управления и муниципальной службы.

В мае 1975 года призван в погранвойска. Проходил службу в Закавказском пограничном округе на различных должностях. В 1990 году был направлен в Прибалтийский пограничный округ. В 1992 году выводил войска на территорию РФ. Назначен заместителем командира пограничного отряда. В 1997 году назначен начальником Псковского пограничного отряда пограничным представителем РФ. В 2002 году назначен руководителем кадрового органа Северо-Западного регионального управления ПС ФСБ РФ. В 2005 году уволен в запас. Полковник в запасе.

22 августа 2005 года был назначен заместителем главы администрации города Пскова. Покинул этот пост в июле 2007 года.

С октября 2007 года руководил Псковским городским исполкомом «Единой России». С ноября 2011 года по декабрь 2016 года – заместитель руководителя, руководитель Псковского регионального исполнительного комитета «Единой России».

С 2020 года являлся советником главы Пскова.

22 сентября 2022 года на очередной сессии Псковской городской Думы седьмого созыва избран председателем Псковской городской Думы.