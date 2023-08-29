Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутаты Псковской гордумы поздравили Александра Гончаренко с днём рождения

29 августа свой день рождения отмечает председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Фото: ПГД

Депутаты и сотрудники аппарата ПГД желают Александру Георгиевичу крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи и благополучия.

Александр Гончаренко родился в 1956 году в Винсовхозе-3 Нижнегорского района Крымской области.

1963–1973 годы – учёба в Охотской средней школе Нижнегорского района Крымской области. Затем поступил в ТУ-1 города Симферополя.

1976–1980 годы – Симферопольское высшее военно-политическое училище, офицер с высшим военно-политическим образованием.

1987–1990 годы – Военно-политическая академия имени В. И. Ленина (Москва), офицер с высшим военным образованием преподавателя истории.

2005–2006 годы – Академия государственной службы при президенте РФ (Санкт-Петербург), ведение профессиональной деятельности в сфере муниципального управления и муниципальной службы.

В мае 1975 года призван в погранвойска. Проходил службу в Закавказском пограничном округе на различных должностях. В 1990 году был направлен в Прибалтийский пограничный округ. В 1992 году выводил войска на территорию РФ. Назначен заместителем командира пограничного отряда. В 1997 году назначен начальником Псковского пограничного отряда пограничным представителем РФ. В 2002 году назначен руководителем кадрового органа Северо-Западного регионального управления ПС ФСБ РФ. В 2005 году уволен в запас. Полковник в запасе.

22 августа 2005 года был назначен заместителем главы администрации города Пскова. Покинул этот пост в июле 2007 года.

С октября 2007 года руководил Псковским городским исполкомом «Единой России». С ноября 2011 года по декабрь 2016 года – заместитель руководителя, руководитель Псковского регионального исполнительного комитета «Единой России».

С 2020 года являлся советником главы Пскова.

22 сентября 2022 года на очередной сессии Псковской городской Думы седьмого созыва избран председателем Псковской городской Думы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 августа 2023

Вторая волна информирования избирателей проходит в Псковской области

29 августа 2023

Сорвавший сроки строительства дома псковский подрядчик внесён в реестр недобросовестных

29 августа 2023

«Голубую» суперлуну увидят псковичи в последнюю ночь лета

29 августа 2023

Игорь Иванов встретился с педагогическими работниками Псковского района

29 августа 2023

Начало нового учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ

29 августа 2023

Псковичам рассказали, где можно привиться от гриппа

29 августа 2023

Более 1700 обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

29 августа 2023

До +23 градусов ожидается в Пскове сегодня


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...