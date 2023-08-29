Псковичей предупредили о санитарных днях в музее-заповеднике
Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения 29, 30 и 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Так, 29 августа, санитарный день проведут на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории Печор;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
30 августа будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), а 31 августа – музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).