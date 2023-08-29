Псковичей предупредили о санитарных днях в музее-заповеднике

10:55, 29 августа 2023, ПАИ

Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения 29, 30 и 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Так, 29 августа, санитарный день проведут на следующих объектах музея:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Власьевская башня;

Плоская башня;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей истории Печор;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

30 августа будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), а 31 августа – музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).