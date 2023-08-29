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Культура

Псковичей предупредили о санитарных днях в музее-заповеднике

Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения 29, 30 и 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения. 

Фото: Псковский музей-заповедник

Так, 29 августа, санитарный день проведут на следующих объектах музея: 

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
  • Главное здание Псковского музея-заповедника;
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
  • Поганкины палаты;
  • Приказная палата Псковского кремля;
  • Власьевская башня;
  • Плоская башня;
  • Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
  • Музей-квартира В. И. Ленина;
  • Музей истории Печор;
  • Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
  • Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
  • Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

30 августа будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), а 31 августа – музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни). 

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