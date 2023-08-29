Псковичка проходит сборы в составе молодёжной сборной России по хоккею

11:30, 29 августа 2023, ПАИ

Псковичка Анастасия Тельнова проходит учебно-тренировочный сбор в составе молодёжной сборной России по хоккею в Новогорске с 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

В сборах участвуют 28 хоккеисток. 30 и 31 августа спортсменки проведут матч против нижегородского ЖХК «Торпедо».

Отметим, что Анастасия Тельнова недавно подписала контракт с хоккейным клубом «Динамо-Нева», который выступает в женской хоккейной лиге.

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