Псковичка проходит сборы в составе молодёжной сборной России по хоккею
Псковичка Анастасия Тельнова проходит учебно-тренировочный сбор в составе молодёжной сборной России по хоккею в Новогорске с 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.
В сборах участвуют 28 хоккеисток. 30 и 31 августа спортсменки проведут матч против нижегородского ЖХК «Торпедо».
Отметим, что Анастасия Тельнова недавно подписала контракт с хоккейным клубом «Динамо-Нева», который выступает в женской хоккейной лиге.
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