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Спорт

Псковичка проходит сборы в составе молодёжной сборной России по хоккею

Псковичка Анастасия Тельнова проходит учебно-тренировочный сбор в составе молодёжной сборной России по хоккею в Новогорске с 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Фото ПАИ предоставила Анастасия Тельнова

В сборах участвуют 28 хоккеисток. 30 и 31 августа спортсменки проведут матч против нижегородского ЖХК «Торпедо».

Отметим, что Анастасия Тельнова недавно подписала контракт с хоккейным клубом «Динамо-Нева», который выступает в женской хоккейной лиге.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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