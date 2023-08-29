Познакомиться с двумя писателями современности смогли псковичи на встрече в «Лофте»

11:20, 29 августа 2023, ПАИ

Одиннадцатая встреча в рамках проекта «Букбар» прошла в креативном пространстве «Лофт» Пскова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Гостям мероприятия удалось пообщаться сразу с двумя писателями современности – детской писательницей Софьей Ремез и автором романа «Стрим» Иваном Шипниговым.

Организаторы отметили, что в ближайшем времени в редакции Елены Шубиной у Ивана Шипнигова выходит вторая книга под названием «Непонятный роман».

В креативном пространстве сообщили, что беседа о книгах получилась насыщенной и интересной. «В ней нашлось место литературе самого разного толка: от подростковой до исповедальной – в той, которой автор выворачивает себя наизнанку и делится самым сокровенным. Именно за это мы обожаем наш проект. Круто, что в одном списке могут с лёгкостью оказаться Толстой и Сорокин, а современные писатели, которые к нам приезжают, рассказывают не только про свои книги, но и о книгах коллег по цеху», – рассказали в «Лофте».

По словам писательницы Софьи Ремез «Букбар» – это уникальная возможность рассказать о любимых и недавно прочитанных книгах, а не только о своих. «Такие встречи вдохновляют не только на то, чтобы писать, но и на то, чтобы читать побольше и делиться эмоциями. Очень уютное современное пространство «Лофт» в прекрасном городе, где на каждой улице – средневековый храм или башня, а в каждом кафе готовят вкуснейшие торты!» – поделилась она.

Писатель Иван Шипнигов в свою очередь подчеркнул, что проект «Букбар» создан для современных людей, которые интересуются современной культурой, для тех творческих людей, кто хочет знать, какие процессы происходят не только в Москве или в регионе. «Для читателя, наверное, это некое событие в выходные, наверное, это любопытно. Меня вдохновляет, что мой интерес к каким-то определённым вещам подтверждается этими же интересами у псковичей», – отметил он.

В «Лофте» рассказали, что псковичей и гостей города ожидает ещё несколько завершающих мероприятий проекта. «Вы встретитесь с писателем Булатом Хановым, писательницей Ариной Обух и двумя замечательными «барменами»: людьми, которые знают толк в книгах – журналисткой Яной Титоренко и писателем-модернистом Владимиром Коваленко, которые расскажут о ещё десяти книгах», – отметили организаторы.

После этого проект завершится книгоквизом.