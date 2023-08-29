Кубок Пскова по фехтованию проходит на стадионе «Машиностроитель»

11:29, 29 августа 2023, ПАИ

Кубок Пскова по фехтованию на шпагах проходит на стадионе «Машиностроитель» 29 и 30 августа. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире принимают участие спортсмены четырёх возрастных групп. Сегодня сразятся мальчики и девочки с 2009 по 2011 год рождения, а также спортсмены 2012 года рождения.

Завтра состоятся поединки среди юношей и девушек 2007 года рождения и младше, а также 2002 года рождения и младше.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и кубками.

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