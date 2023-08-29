Спортсмены из Псковской области стали призёрами на Кубке России по сверхлёгкой авиации

11:22, 29 августа 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области стали призёрами на Кубке России по сверхлёгкой авиации, который проходил в республике Башкортостан с 25 по 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В дисциплине «автожир» команда из Псковской области в составе Алексея Ситникова и Дмитрия Глухова заняла второе место. Также бронзовыми призёрами в дисциплине «микросамолёт-2» стали Владимир Козырев и Денис Горбань.

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