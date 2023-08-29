Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

12:50, 29 августа 2023, ПАИ

Мужчину, находящегося в федеральном розыске за уклонение от административного надзора, задержали росгвардейцы на улице Витановского в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, внешность которого подходила под приметы ориентировки. Им оказался 46-летний гражданин, находящийся в федеральном розыске за уклонение от административного надзора.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.