Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

Мужчину, находящегося в федеральном розыске за уклонение от административного надзора, задержали росгвардейцы на улице Витановского в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, внешность которого подходила под приметы ориентировки. Им оказался 46-летний гражданин, находящийся в федеральном розыске за уклонение от административного надзора.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 августа 2023

Жители Борисовичей на сутки останутся без горячей воды из-за ремонта теплотрассы

29 августа 2023

Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» проходит в медиацентре ПАИ

29 августа 2023

Александр Котов рассказал, как депутаты проводят парламентские каникулы

29 августа 2023

Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

29 августа 2023

Творческие коллективы Пскова могут принять участие во Всероссийской танцевальной олимпиаде

29 августа 2023

Трудовое воспитание и советники директоров: о нововведениях в школах рассказали псковичам

29 августа 2023

Вторая волна информирования избирателей проходит в Псковской области

29 августа 2023

Сорвавший сроки строительства дома псковский подрядчик внесён в реестр недобросовестных


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...