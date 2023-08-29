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Спорт

Стали известны результаты чемпионата и первенства псковской школы «Барс»

Стали известны результаты чемпионата и первенства СШОР по плаванию «Барс» на спринтерских дистанциях, посвящённых памяти директора псковской средней школы № 1 Н. П. Зуевой, которые проходили 24 и 25 августа в бассейне спортшколы. Об этом сообщается в группе спортивной школы по плаванию «Барс» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа спортивной школы по плаванию «Барс» в соцсети «ВКонтакте»

В старшей возрастной группе на дистанции в 100 метров победителями стали кандидаты в мастера спорта Илья Шелест и Карина Данилова.

 На дистанции в 200 метров победу одержали также кандидаты в мастера спорта Владислав Мельников и Наталия Вихрова.

В младшей возрастной группе на двух дистанциях победителями стали Ксения Шелест и Евгений Васильев.

Отметим, что в ходе соревнований три спортсмена СШОР «Барс» выполнили нормативы для присвоения им спортивных разрядов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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