Депутат ПГД Сергей Гаврилов поздравил ветерана Антонину Лаврентьеву с 95-летием

11:25, 29 августа 2023, ПАИ

Антонину Лаврентьеву, ветерана Великой Отечественной войны, с 95-летием поздравил депутат городской Думы Сергей Гаврилов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатского корпуса юбиляру передали поздравительный адрес и цветы, выразили глубокое почтение, уважение и благодарность за огромный вклад в Победу. Имениннице пожелали крепкого здоровья, радости и хорошего настроения.