Сыр с коноплёй производят в Псковской области

16:26, 29 августа 2023, ПАИ

Сыр с коноплёй производят в Псковской области. Об этом сообщил основатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Звучит как-то странно – сыр с коноплёй, но на самом деле это уникальный продукт», – отметил гость студии и пояснил, что при приготовлении сыра будут использовать семена конопли, которые имеют чуть горьковатый привкус.

Такая идея появилась в рамках форсайт-сессии Центра «Мой бизнес» – «Объекты сельского туризма для привлечения туристического потока». Выращиванием технической конопли занимаются фермеры из Палкинского района.

«Мы произвели его совсем немного и пока не понимаем, в какую ценовую категорию отнести», – рассказал основатель сыроварни и добавил, что пока не совсем понятно, как выставлять продукт на рынок, так как несмотря на то, что всё законно, можно ошарашить покупателей.

Ранее сообщалось, что псковский бизнесмен поделился секретом приготовления сыра брюност.