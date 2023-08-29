Голубую Суперлуну увидят псковичи в последнюю ночь лета

12:32, 29 августа 2023, ПАИ

В ночь на 31 августа жители Псковской области смогут полюбоваться Голубой Суперлуной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московский планетарий. «Голубым» по традиции называют второе полнолуние месяца.

Первое полнолуние псковичи могли видеть 1 августа, а вторая полная Луна появится в небе над Псковской областью 31 августа в 4:37.

«Луна в этот день будет близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать Голубую Суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года. Суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – произойдёт 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит девять часов 45 минут», – объяснили специалисты Московского планетария.

В следующий раз Голубую Луну можно будет увидеть в мае 2026 года.