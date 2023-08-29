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Общество

Игорь Иванов встретился с педагогическими работниками Псковского района

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в августовском совещании работников образовательных учреждений Псковского района, которое состоялось в Моглинской средней школе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов поздравил участников встречи с началом нового учебного года и поблагодарил за плодотворную работу.

«У нас с профсоюзными организациями города Пскова и Псковским районом налажено тесное взаимодействие и это всё благодаря вам и вашему труду. Колоссальная работа проведена по коллективно-договорной кампании. Коллективный договор заключён почти в каждом образовательном учреждении Псковского района», – отметил Игорь Иванов. Он добавил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу профсоюзов по продлению программы оздоровления педагогических работников на 2024 год.

«Сейчас Псковский облсовпроф готовится к очередному обучению специалистов по охране труда за счёт собственных средств. Мы поддерживали и будем поддерживать ваши инициативы и предложения», – обратился к педагогам руководитель регионального профобъединения.

Кроме того, Игорь Иванов принял участие в семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных организаций, которое состоялось в большом зале Дома профсоюзов.

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