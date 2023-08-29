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Общество

Сорвавший сроки строительства дома псковский подрядчик внесён в реестр недобросовестных

Псковскую компанию «Благо» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения работ по строительству многоквартирного дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Фото: газета «Наш путь»

Подрядчик должен был построить жилой дом на 75 квартир в деревне Переслегино Великолукского района для переселения людей из аварийного жилья. Согласно условиям контракта, 199 человек должны были переехать к 1 декабря 2022 года в новые благоустроенные квартиры.

Изначально цена контракта составляла 139,5 миллиона рублей, однако после подготовки проектной документации и прохождения экспертизы смета увеличилась на 30 %, что составило 47 миллионов рублей.

«Заказчик – администрация Великолукского района – неоднократно шёл навстречу застройщику: подписал допсоглашение на увеличение стоимости контракта до 181 млн рублей, увеличил аванс с 30 % до 50 %, а также продлил срок сдачи дома до 1 сентября 2023 года, поскольку разработка проектной документации не была выполнена в срок», – рассказали в УФАС. 

Однако подрядчик продолжил нарушать график выполнения работ. Кроме того, на объекте, по оценке заказчика, работало слишком мало людей, а также случались длительные простои. Экспертиза показала, что к указанному сроку дом сдать будет невозможно.

В итоге подрядчик выполнил всего 42 % работ, и заказчик принял решение расторгнуть контракт.

С целью защиты интересов граждан, которые планировали переселение из аварийного жилья в новый жилой дом, компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь администрации района необходимо найти нового исполнителя, чтобы завершить строительство объекта и обеспечить гражданам достойные условия проживания.

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Сорвавший сроки строительства дома псковский подрядчик внесён в реестр недобросовестных


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