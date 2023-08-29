Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат по программированию в рамках конкурса администрации города «Есть идея» пройдёт в Пскове

Чемпионат Псковской области по спортивному программированию в дисциплине «алгоритмическое программирование» в рамках конкурса городской администрации «Есть идея» пройдёт в СРП «Простория» 2 сентября. Соревнования проведут на киберфестивале «IТочка роста цифровой молодёжи». Об этом сообщается в группе киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи» в соцсети «ВКонтакте»

Формат проведения включает в себя шесть задач, которые нужно решить за самое короткое время. Платформой проведения станет «Яндекс. Контест».

Отметим, что участие в чемпионате бесплатное. Предварительная регистрация закончится 2 сентября в 11:30. Зарегистрироваться можно здесь.

Также для участников существует возрастное ограничение. Так, в соревнованиях не смогут принять участие дети в возрасте до 14 лет.

Кроме того, призёров чемпионата наградят медалями, сувенирной продукцией, а также грамотами. Победитель получит кубок и фирменный планшет Samsung Galaxy Tab. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 августа 2023

Псковский хоккеист Артём Гвоздик погиб в зоне СВО

29 августа 2023

Чемпионат по программированию в рамках конкурса администрации города «Есть идея» пройдёт в Пскове

29 августа 2023

Открытый турнир по бадминтону пройдёт в Пскове 23 сентября

29 августа 2023

Финальный этап турнира «Кожаный мяч» пройдёт в Пскове 3 сентября

29 августа 2023

Команда девочек ФК «Псков» достойно провела турнир ЮФЛ

29 августа 2023

Стали известны результаты чемпионата и первенства псковской школы «Барс»

29 августа 2023

Псковичка проходит сборы в составе молодёжной сборной России по хоккею

29 августа 2023

Кубок Пскова по фехтованию проходит на стадионе «Машиностроитель»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...