Чемпионат по программированию в рамках конкурса администрации города «Есть идея» пройдёт в Пскове

15:44, 29 августа 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по спортивному программированию в дисциплине «алгоритмическое программирование» в рамках конкурса городской администрации «Есть идея» пройдёт в СРП «Простория» 2 сентября. Соревнования проведут на киберфестивале «IТочка роста цифровой молодёжи». Об этом сообщается в группе киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи» в соцсети «ВКонтакте».

Формат проведения включает в себя шесть задач, которые нужно решить за самое короткое время. Платформой проведения станет «Яндекс. Контест».

Отметим, что участие в чемпионате бесплатное. Предварительная регистрация закончится 2 сентября в 11:30. Зарегистрироваться можно здесь.

Также для участников существует возрастное ограничение. Так, в соревнованиях не смогут принять участие дети в возрасте до 14 лет.

Кроме того, призёров чемпионата наградят медалями, сувенирной продукцией, а также грамотами. Победитель получит кубок и фирменный планшет Samsung Galaxy Tab.