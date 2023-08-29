В Пскове предложили увековечить память ещё троих горожан

12:41, 29 августа 2023, ПАИ

Ряд вопросов об увековечивании памяти выдающихся псковичей рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось 29 августа под председательством Натальи Мельниковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Так, поступило предложение установить на здании школы № 17 мемориальную доску лейтенанту технической службы Олегу Ремеру, погибшему в 1981 году при исполнении интернационального воинского долга в Республике Афганистан. В этой школе он учился с 1967 по 1975 годы.

Аналогичным образом предложено увековечить память русского графика, художника, основоположника российской жанровой иллюстрации Александра Агина. Мемориальную доску ему предполагается установить на фасаде дома по адресу: ул. Георгиевская, 4, в котором он провёл свои школьные годы.

Также депутаты обсудили вопрос о присвоении одной из улиц города наименования Михаила Банщикова. Это уроженец Пскова, младший лекарь крейсера «Варяг», заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны, трудившийся в Ленинграде во время блокады. Сейчас улица, о которой шла речь, только проектируется и пока не имеет названия.

Кроме того, на рассмотрение членов комитета было вынесено предложение назвать зелёную зону возле дома № 20 по ул. Рокоссовского «сквером Дружбы». С такой инициативой обратились к городским властям местные жители. Первоначально они предложили на выбор три названия: сквер «Мира», сквер «Дружбы» и сквер «Надежды», но в итоге остановились на втором варианте.

«Очень хорошо, что от жителей поступают подобные инициативы. Считаю, что это предложение нужно поддержать», – отметила глава комитета Наталья Мельникова.