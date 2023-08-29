Фасоль из Молдовы не пропустили через границу в Псковской области

13:06, 29 августа 2023, ПАИ

Ввоз 5,2 килограмма сушёной фасоли пресекли на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Гражданин пытался провезти фасоль из Республики Молдовы в багажнике.

В управлении напомнили, что Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Республик: Азербайджан, Таджикистан, Молдова, частично из Республики Узбекистан, а также из Украины в связи с систематическими выявлениями в ней карантинных для Российской Федерации объектов.